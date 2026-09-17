Importante fortalecer a Senasica, apoyaremos a Maru en lo que requiera en reunión que solicitó con Sheinbaum: Mauro

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz mencionó que si bien, existe coordinación entre el Estado y el Gobierno Federal para atender el tema del gusano barrenador en el ganado, es importante seguir fortaleciendo a organismos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para poder atender esta y otras plagas a nivel nacional.

Ello en relación a la reunión que la gobernadora María Eugenia Campos Galván solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su visita a Ciudad Juárez y en la que se pretenden abordar temas como la plaga del gusano barrenador y la reapertura de los cruces ganaderos.

Mauro Parada señaló que desde la Secretaría de Desarrollo Rural se apoyará a la gobernadora con la información que se requiera en un tema tan sensible como el gusano barrenador, así como en otros temas sensibles que Maru Campos tenga a bien abordar con la presidenta de la República.

Reiteró que de momento, se continúa trabajando con la estrategia de atender los casos que se presentan en el centro de la entidad para ir desplazando la plaga a la zona sur, en donde se concentran más de la mitad de los casos activos.