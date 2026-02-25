Danza, tradición y cultura: UACH celebra el Año Nuevo Chino

Año del Caballo de Fuego.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través del Instituto Confucio, celebró el Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Año del Caballo de Fuego.

La ceremonia contó con la presencia del rector, Mtro. Luis Alonso Rivera Campos, quien destacó la estrecha relación que mantiene la Universidad con el Instituto Confucio, así como la importancia de contar con infraestructura académica adecuada para ofrecer una enseñanza integral del idioma y la cultura china. Asimismo, agradeció la presencia de las y los docentes provenientes de China, quienes fortalecen la formación internacional de la comunidad universitaria y contribuyen a la difusión de su cultura.

Por su parte, la directora académica, Mtra. Martha Lorena Mier Calderón destacó que el Instituto Confucio se ha consolidado como un espacio clave para el aprendizaje del idioma chino y el acercamiento a su cultura, lo que fortalece la visión global de la Universidad.

De acuerdo con la tradición china, el Año del Caballo de Fuego combina el símbolo del caballo, asociado con el progreso, la perseverancia y el espíritu libre, con el elemento fuego, que representa liderazgo, energía y determinación. Esta combinación, que ocurre cada 60 años, se interpreta como un periodo propicio para el movimiento, el crecimiento y la consolidación de nuevos proyectos académicos y culturales.

Como parte de la celebración, las y los asistentes disfrutaron de la tradicional Danza del León y de una exhibición de Wushu, presentadas por alumnos de la Escuela de Artes Marciales Chinas XINJU.

Además, el programa incluyó diversas presentaciones artísticas a cargo de maestras, maestros y estudiantes del Instituto Confucio, entre ellas cantos, danzas y números colectivos que mostraron la riqueza cultural china y promovieron el encuentro entre ambas tradiciones.

Cabe destacar que esta celebración reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y público en general para dar la bienvenida a este nuevo ciclo del calendario tradicional chino.