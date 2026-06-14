Danny Ocean dará concierto gratis en la CDMX tras su show en el Mundial

El cantante venezolano Danny Ocean encendió la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la CDMX al interpretar el tema oficial “Partidazo”. El artista apareció en el escenario después de la presentación de Maná y su número se volvió viral en redes sociales.

El intérprete salió con un atuendo color vino de dos piezas y lo acompañó un grupo de bailarinas con una estética inspirada en la cultura mexicana: faldas largas, sudaderas y tenis blancos, en una mezcla entre lo urbano y lo tradicional.

En redes, usuarios comentaron que el cantante “perreó con estilo mexicano” y lo colocaron como tendencia. La ceremonia, también reunió a artistas como Belinda y Los Ángeles Azules.

Aunado a esto, Danny Ocean anunció un concierto gratuito para la Ciudad de México programado para el 14 de junio. Así lo escribió:

“Mañana domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaaatis!! Los que quieran llegarse, ya saben!! Nos vemos mañana”.

Con información de Infobae