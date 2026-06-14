Detiene Policía Municipal a dos hombres con presunta droga y armas blancas en la colonia Ramón Reyes

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 14 de junio de 2026.-* Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud, durante un recorrido preventivo realizado en la colonia Ramón Reyes.

Integrantes del Equipo de Proyectos Especiales observaron a dos hombres que compartían una pipa de cristal, de la cual emanaba humo blanco y denso, con olor similar al narcótico conocido como cristal.

Tras realizarles una inspección preventiva, los agentes aseguraron a cada uno un arma punzocortante, así como el equivalente a 30 porciones de una sustancia cristalina y granulosa con características del cristal.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Manuel F. L., de 50 años y César Iván S. R., de 45 años, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente, puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación legal.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._