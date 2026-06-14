Municipales aseguran en Santo Niño a un hombre en posesión de aparente cristal y un arma de utilería

Luego de haber apuntado a policías municipales con un arma en apariencia de fuego, un hombre fue detenido en calles de la colonia Santo Niño y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, pues al momento de revisarlo los agentes le encontraron porciones de aparente cristal entre sus pertenencias.

El incidente ocurrió cuando los municipales del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, realizaban un patrullaje preventivo por el sector y al llegar a las calles 23 1/2 y Corregidora, observaron sentado sobre la banqueta a quien luego se identificó como José Leonardo CH. M., de 31 años, mismo que al verlos sacó una pistola y les apuntó, ante lo cual los policías reaccionaron y se dieron cuenta que la supuesta arma era de utilería.

Sin embargo al hacer una revision, entre su ropa encontraron 3 bolsas pequeñas y una más grande de un producto similar al cristal, además una cantidad en efectivo posiblemente obtenida por la venta de dicha sustancia, razón por la que se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado y determinar así su situación legal.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._