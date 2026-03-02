Dan prisión preventiva a imputado por robo ocurrido en Parral

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, permitieron que un Juez de Control dictara un auto de vinculación a proceso penal en contra de Brayan Osvaldo R. G. , por el delito de robo con penalidad agravada.

Asimismo, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, determinó que dicha situación jurídica la llevaría bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y otorgó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos por los que fue vinculado a proceso penal, ocurrieron 07 de septiembre de 2023 en la ciudad de Parral, en donde robó la cartera de la víctima, quien lo sorprendió y lo encaró, pero el imputado lo agredió a golpes y lo despojó también de su teléfono celular.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).