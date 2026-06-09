Dan de baja a policía municipal por robo de combustible de unidad

Julio César Salas González dio a conocer que se dio de baja inmediata de un elemento de la policía municipal tras una denuncia en la cual se le señalaba de robo de combustible de una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

El hoy ex policía quitaba la gasolina de una unidad para ponerle a un auto particular en su domicilio lo cual fue captado por algunas personas, mismas que hicieron llegar al director las imágenes que corroboraban la denuncia y se procedió a actuar de inmediato con la persona responsable del hecho.

“Una denuncia que recibí en donde no pasaron ni tres horas en donde esa persona ya no era parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y este es un tema claro y contundente de que no importa si somos amigos, que si no hacemos nada que si no tenemos mano dura, no pasaron más de 3 horas en donde la persona ya no pertenece y agradezco la confianza para mandarme denuncias”, comentó.

Desde el 3 de junio fue dado de baja el elemento, por lo cual el comisario hace un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho de esta magnitud.