Dan apoyo a ganaderos al entrar temporada de sequía

La Dirección de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado intensificó los programas de apoyo para productores pecuarios al entrar en la temporada más difícil, que es la de la sequía. Se están entregando pacas de rastrojo en los diferentes puntos de la entidad.



En el caso del Municipio de Guerrero, el alcalde Salvador Villa procedió a la entrega de alimento para el ganado que continúa llegando a las manos de los productores, fortaleciendo de manera directa al sector agropecuario y brindando respaldo en una de las necesidades más apremiantes del campo: la alimentación del hato.



En esta jornada, cada beneficiario recibió 20 pacas de rastrojo totalmente gratuitas, contribuyendo a la estabilidad y continuidad de su actividad productiva. Este apoyo es resultado de las gestiones realizadas ante el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Mauro Parada Muñoz, sumando esfuerzos para atender de manera oportuna a quienes sostienen una de las principales actividades económicas del municipio.



La Presidencia Municipal de Guerrero, encabezada por el presidente Salvador ‘Chava’ Villa, refrenda su compromiso con el campo y reconoce el respaldo de la gobernadora del estado, Maru Campos, por hacer posible este tipo de acciones en beneficio de las y los productores guerrerenses.