Cumplimentó AEI 2 mil 180 órdenes de aprehensión por delitos de género en el Estado durante 2025

• Aumentó la efectividad en un 12% en comparación del año 2024 cuando se cumplimentaron 1,959 mandamientos judiciales

Derivado de investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de investigación ejecutaron 2 mil 180 de aprehensión durante el año 2025.

Los mandatos judiciales corresponden a los siguientes delitos:

• 1,304 por violencia familiar

• 320 por violación

• 344 por incumplimiento de las obligaciones alimentarias

• 155 por abuso sexual

• 55 por feminicidio

• 02 por trata de personas

Para que una orden de aprehensión sea obsequiada por un juez, se requiere que el agente del Ministerio Público, acredite con elementos de prueba que se cometió el delito y la probable participación de la persona señalada como responsable.

Es parte del acceso a la justicia al que tienen las niñas, adolescentes, mujeres, víctimas, contra los responsables de delitos como violencia familiar, delitos sexuales, feminicidio, trata de personas e incumplimiento de la obligación alimentaria.

Las personas detenidas con órdenes de aprehensión son puestas a disposición de los Jueces de Control conocedores de las causas penales, y llevadas a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público les formulan imputación.