Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de menor asesinado

-​El cuerpo del niño de un año y medio de edad, fue localizado el 10 de marzo en los kilómetros

Derivado de un arduo trabajo de inteligencia e investigación de campo y gabinete, mismo que se realizó en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este sábado elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S.A., por el delito de homicidio agravado y calificado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos son probables responsables de la muerte de su menor hijo, de un año y medio de edad, cuyo cuerpo abandonado fue localizado el pasado 10 de marzo, entre la maleza ubicada a la altura de la colonia Kilómetro 27, cuya causa de muerte fue hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 1182/2026, fue solicitado por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y otorgado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos.

Los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para que, en las próximas horas, se les formule imputación por el delito mencionado.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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