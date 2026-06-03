Cumplimenta FEM orden de aprehensión por violación de una mujer en la colonia Punta Naranjos

El presunto agresor se desempeña como elemento de la Guardia Nacional.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron con orden de aprehensión a José Kennedy M. V., el delito de violación agravada, cometida en perjuicio de una mujer en la ciudad de Chihuahua.

La orden de captura se ejecutó en la colonia San Pedro en la ciudad de Chihuahua, y fue puesto a disposición del Juez de Control de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularán imputación en su contra por hechos ocurridos el 01 de junio del 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Punta Naranjos en la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que el presunto responsable se desempeña como elemento de la Guardia Nacional.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)