Cumplimenta FEM dos cateos por la búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas y Yeimi Paloma Flores Gutiérrez

Cuentan con reporte de ausencia interpuestos en el año 2021 y en el año 2022.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, cumplimentó dos órdenes de cateo, en seguimiento a la búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas y de Yeimi Paloma Flores Gutiérrez, en Ciudad Juárez.

El primer cateo fue en una vivienda de la calle Marfa, en la colonia Rinconada de las Torres, en búsqueda de indicios que lleven a dar con el paradero Yeimi Paloma Flores Gutiérrez, cuyo reporte de desaparición se interpuso el 03 de febrero del año 2021, en la Ciudad de Chihuahua, ante la Unidad de Ausentes de la Fiscalía de Distrito Centro.

El segundo cateo efectuado fue en una casa habitación de la calle Corteza en la colonia Universidad, con el objetivo de localizar indicios que lleven a dar con el paradero de la adolescente Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas, cuyo reporte de desaparición se interpuso el 19 de abril del año 2022, en Ciudad Juárez.

La intervención judicial estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas de la FEM y personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Participó la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Cabe señalar que actualmente se encuentras vinculados a proceso cuatro probables responsables del delito de desaparición de personas cometido por particulares, en perjuicio de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado a través de su Unidad Especializada refrenda su compromiso con las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.