Cumplimenta AEI orden de aprehensión por violencia familiar en la colonia Luis Donaldo Colosio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Jesús Roberto G. G., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, cometido a una mujer en la ciudad de Chihuahua.

La detención del sujeto de 40 años de edad, fue en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Chihuahua y quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, harán de su conocimiento que se le atribuyen hechos ocurridos en el año 2023 a mayo 2026, cuando presuntamente ejerció actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)