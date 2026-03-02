Cumplimenta AEI orden de aprehensión por abuso sexual

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, cumplimentaron un mandato judicial a Esteban M. R. , por el delito de abuso sexual, en hechos registrados en Nuevo Casas Grandes.

El masculino fue detenido en el cruce de las calles Río Sonoyta y Río Conchos, del fraccionamiento Paquimé.

Tras una investigación realizada por el Agente del Ministerio, se reunieron los elementos de prueba para atribuirle su probable responsabilidad en el mencionado delito.

El detenido de 57 años de edad, quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere y en las próximas horas esta representación social le formulará imputación, después de ser presentado en la audiencia inicial.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).