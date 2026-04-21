Cumplimenta AEI orden de aprehensión a masculino por violencia familiar

En seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Javier Humberto Z. M., quien aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

La detención del citado masculino fue con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos investigadores en la intersección de las calles Marielena Hernández y 16 de Septiembre, en la ciudad de Chihuahua,

Fue puesto a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)