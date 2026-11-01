Sube a 12 la cifra de mexicanos afectados por el accidente de tren en Toledo, España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó este domingo a 12 la cifra de mexicanos afectados por el accidente ferroviario en Toledo, España.

De acuerdo con un comunicado publicado esta mañana, 11 de los mexicanos sufrieron lesiones leves y ya están dados de alta tras recibir atención médica.

Sin embargo, se mantiene sin localizar a un connacional, por lo que afirmó que continúan con las labores de búsqueda.

Ante este caso, la Cancillería mexicana asegura que el encargado de la sección consular local se trasladó a Toledo para acampoñar a su familia y brindar apoyo.

Mientras que señalaron que la embajada de España en México mantiene comunicación con las autoridades para dar seguimiento al caso de este connacional.

Además, aseguraron que brindarán apoyo económico a los familiares del mexicano mientras se encuentren en España.

El accidente, ocurrido en la provincia de Toledo, cobró la vida de 69 personas y se produjo apenas nueve meses después de otro accidente mortal en la misma línea.

Con información de Reuters