Detiene SSPE a hombre en Aldama; le fueron asegurados más del 700 cartuchos, armas y dos autos robados

Como resultado de un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Aldama, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo a un hombre de 27 años y aseguró cinco armas de fuego, dos vehículos con reporte de robo, 55 cargadores y más de mil 700 cartuchos de distintos calibres.

La intervención se llevó a cabo el 31 de octubre, en el cruce de las calles Pascual Orozco y Proletarios, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), derivado de trabajos relacionados con posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la posesión de vehículos robados.

En el lugar fue detenido un hombre identificado como Juan Emmanuel A.R, a quien se le aseguraron cuatro fusiles y una pistola. El armamento corresponde a calibres 7.62×39 milímetros, 5.56 milímetros y 9 milímetros.

Además, se localizaron 30 cargadores para armas calibre 7.62×39 y 25 para calibre .223, así como mil 76 cartuchos del primer calibre y 683 del segundo. También fueron asegurados artefactos conocidos como ponchallantas.

Entre los vehículos localizados se encuentran dos camionetas, modelos 2005 y 2011, ambas con reporte de robo.

Durante las labores operativas se obtuvo información sobre otras personas que presuntamente se retiraron del sitio a bordo de una camioneta tipo pick-up, por lo que se desplegaron acciones de búsqueda y localización con apoyo de la Dirección de Análisis Táctico.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.