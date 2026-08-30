Mañana cierra la convocatoria “FICH FICUU para artistas chihuahuenses”

– _El registro permanecerá abierto hasta el lunes 31 de agosto a las 12:00 horas_

El Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Chihuahua, recuerdan que mañana, lunes 31 de agosto, cierra la convocatoria “FICH FICUU para artistas chihuahuenses”, mediante la cual podrán formar parte de la programación del Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICH) y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026.

La convocatoria tiene como objetivo impulsar el talento chihuahuense y generar oportunidades de participación para artistas y creadores locales, fortaleciendo la oferta cultural de ambos festivales con propuestas diversas, innovadoras y de calidad.

Las y los interesados pueden participar con proyectos dirigidos a públicos específicos, propuestas relacionadas con la identidad chihuahuense o proyectos para público en general. Asimismo, se contemplan las disciplinas de música, danza, teatro, interdisciplinaria, artes visuales y cinematografía.

Los estímulos económicos dependerán de la modalidad de participación: 10 mil pesos para propuestas individuales en escena; 20 mil pesos para propuestas grupales de hasta cinco personas en escena, así como para cine; y 30 mil pesos para grupos de más de cinco personas en escena.

El registro permanecerá abierto hasta mañana lunes 31 de agosto a las 12:00 horas, por lo que se invita a las y los artistas interesados a aprovechar las últimas horas para realizar su inscripción y formar parte de esta convocatoria.

El registro deberá realizarse exclusivamente de manera electrónica a través del formulario oficial, disponible en www.culturachihuahua.com/registro.

Las propuestas seleccionadas formarán parte de la programación del FICH y FICUU 2026, que se desarrollará del 1 al 18 de octubre en Chihuahua y Ciudad Juárez. Las y los participantes deberán contar con disponibilidad de tiempo y movilidad durante este periodo, y podrán ser asignados a las sedes que mejor se adapten a los requerimientos técnicos y logísticos de cada proyecto.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal de Chihuahua y el Gobierno del Estado refrendan su compromiso con fortalecer el desarrollo artístico local, abrir espacios de participación para las y los creadores chihuahuenses y acercar una programación cultural diversa a la ciudadanía durante los festivales FICH y FICUU 2026.