Cultura que reúne, forma y deja legado: fortalece Marco Bonilla la vida cultural de Chihuahua Capital

– _La estrategia municipal llevó el arte a los espacios públicos, respaldó al talento local y recuperó inmuebles emblemáticos como recintos permanentes_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2026.-*_ Con el impulso al FICUU, la nueva sede del Conservatorio de Música y la apertura del Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano, la administración de Marco Bonilla fortaleció una política cultural que reúne a las familias, forma nuevos talentos y recupera espacios históricos de Chihuahua Capital.

Esta estrategia se refleja en actividades como el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua, que durante nueve días convirtió plazas y espacios del Centro Histórico en escenarios abiertos para la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Con actividades gratuitas y una asistencia superior a 63 mil personas, el FICUU acercó propuestas locales, nacionales e internacionales a públicos de todas las edades.

Ese encuentro entre cultura, identidad y familias continuó con experiencias como Orquestándola Norteño Sinfónico y Cuulinaria: El Festival del Buen Comer. La actividad cultural se mantuvo presente durante todo el año, por ejemplo, el Teatro de la Ciudad recibió a más de 100 mil personas mediante una programación permanente de música, danza, teatro, literatura y otras expresiones artísticas.

Otra prioridad fue la formación y el respaldo al talento chihuahuense. La nueva sede del Conservatorio de Música cuenta con 32 salones especializados y mejores condiciones acústicas, técnicas y de accesibilidad para que estudiantes y docentes desarrollen su trabajo.

A la formación se suma el Fondo Municipal para Artistas y Creadores, que brinda respaldo a proyectos locales y fortalece la profesionalización de la comunidad artística. Este modelo fue reconocido a nivel nacional como una buena práctica de gestión cultural y artística.

La visión de largo plazo tomó forma con la restauración de la Quinta Touché y su apertura como Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano. El inmueble recuperó su valor histórico y se convirtió en un espacio permanente para las artes visuales, la investigación, la formación y la exhibición del trabajo de creadoras y creadores.

Junto con el Conservatorio, el nuevo museo fortalece el corredor cultural que se extiende entre el parque Lerdo, las antiguas casonas de la avenida Bolívar y la Quinta Gameros, dando nueva vida a esta zona de la ciudad mediante la música y el arte contemporáneo.

Con estas acciones, la administración de Marco Bonilla consolidó una agenda cultural que no depende de una sola fecha: se vive en los espacios públicos, se aprende en aulas especializadas y permanece en edificios históricos recuperados para Chihuahua Capital.