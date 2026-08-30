Consulta el calendario de septiembre de la entrega del PAAM: DIF Municipal

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2026.-*_ El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, informa a las personas beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) las fechas, horarios y lugares correspondientes a la entrega de su paquete alimentario.
Las entregas se realizarán en distintos Centros Comunitarios y CEDEFAM de la ciudad, conforme al siguiente calendario:
*3 de septiembre*
9:00 horas — CC Riberas
10:00 horas — CEDEFAM El Porvenir
13:30 horas — CC Sahuaros
*4 de septiembre*
10:30 horas — CEDEFAM Unidad Vallarta
12:15 horas — CC Unidad Karike
*7 de septiembre*
9:00 horas — CC Chihuahua 2000
*8 de septiembre*
10:30 horas — CC Quintas Carolinas y personas inscritas en CC Nuevo Triunfo
*9 de septiembre*
9:00 horas — CEDEFAM 2 de Junio
12:00 horas — CC Villa Nueva
*10 de septiembre*
9:00 horas — CC Villa Vieja
10:45 horas — CC La Villa
12:00 horas — CC Industrial
*14 de septiembre*
9:00 horas — CC Insurgentes
9:00 horas — CC Lomas Karike
11:45 horas — CC Unidad
13:00 horas — CC Diego Lucero
*15 de septiembre*
9:00 horas — CC Panorámico
9:00 horas — CC Colinas del Sol
9:45 horas — CC Granjas
*17 de septiembre*
13:00 horas — CC Martín López
*18 de septiembre*
9:00 horas — CC Cerro de la Cruz
*21 de septiembre*
10:30 horas — CC Aires del Sur
*22 de septiembre*
11:15 horas — CEDEFAM Dale
11:00 horas — CC Valle de la Madrid
12:00 horas — CC Díaz Ordaz
13:00 horas — CC Rosario
*23 de septiembre*
9:45 horas — CC Lázaro Cárdenas
*24 de septiembre*
12:00 horas — CC Ranchería Juárez
*25 de septiembre*
9:00 horas — CC CEDEFAM Mármol III
12:00 horas — CC Vistas Cerro Grande
*29 de septiembre*
9:45 horas — CC Lealtad II
10:45 horas — CC Lealtad I
11:45 horas — CC Desarrollo Urbano
*30 de septiembre*
9:00 horas — CC Santa Rosa
*1 de octubre*
9:00 horas — CC Arturo Gámiz
12:00 horas — CEDEFAM Palestina
13:30 horas — CC Popular
*2 de octubre*
9:45 horas — CEDEFAM Punta Oriente
Se les recuerda a las personas beneficiarias acudir únicamente en la fecha, horario y sede que les corresponde, para facilitar y agilizar la entrega. Así como también llevar su carnet y una identificación oficial con fotografía al momento de recoger su paquete alimentario.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones.