Cuarto ataque esta semana de EU a presunta lancha con drogas mata a 3 en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo otro ataque el sábado contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, en el que murieron tres hombres. Fue el cuarto ataque de esta semana y elevó el total de fallecidos a 205.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el ataque con su lenguaje habitual, al señalar que la embarcación estaba “participando en operaciones de narcotráfico” y era operada por una organización terrorista designada. No aportó pruebas de la acusación.

Es el más reciente episodio de una campaña de meses contra presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas que cruzan el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Información tomada de Associated Press