Cuarta tormenta invernal y frente frío 40 mantienen probabilidad de lluvia y viento en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40, mantendrán durante las próximas horas la probabilidad de lluvia y viento en municipios de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con reportes de la dependencia, los efectos de ambos fenómenos meteorológicos generaron durante las primeras horas de este martes la caída de nieve y aguanieve en los poblados de Bocoyna como Creel y San Juanito.

Además, en el tramo hacia San Juanito, a la altura de El Nogal, se presenta acumulación de nieve sobre la carpeta asfáltica, por lo que la instancia exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la zona.

Se prevé cielo de mayormente despejado a nublado, acompañado de vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden superar los 85 km/h en sectores del suroeste y sur, como El Vergel, Balleza y San Francisco del Oro.

Para hoy se esperan ráfagas de 75 y 65 kilómetros por hora (km/h) en Guadalupe y Calvo, Nonoava, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Jiménez y Ojinaga, que podrían ocasionar tolvaneras en los tramos Chihuahua-Juárez, Juárez-Ascensión, Chihuahua-La Junta, Chihuahua-Jiménez y la vía corta Chihuahua-Parral.

Se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ascensión, Casas Grandes y Madera, así como aisladas en Coyame y Ojinaga.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y caída de aguanieve o nieve en Madera, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

Temperaturas máximas para esta tarde: Chihuahua 21 grados centígrados (°C), Juárez 16°C, Janos 15°C, Madera 8°C, Cuauhtémoc14 °C, Ojinaga 27°C, Delicias 25°C, Camargo 26°C, Jiménez 27°C, Parral 24°C, Bocoyna 8°C, Guachochi 12°C y Balleza 11°C.

La CEPC pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas.