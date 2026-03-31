Cuando se conozcan reglas del juego por el CEN del PAN, hablaría Bonilla de su licencia

Marco Bonilla, alcalde de la ciudad de Chihuahua, de quien se sabe aspira a la gubernatura del Ejecutivo Estatal, mencionó que en cuanto ya se establezcan las reglas del juego para su registro como aspirante, ahí ya tendrá tiempo para pensar cuándo solicite licencia.

Lo anterior luego de que este día en la Torre Legislativa el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, repitiera que aspira a gobernar Chihuahua y que en su momento haría anuncio de su solicitud de licenci2a.

“El PAN necesita opciones, está muy necesitado de ello, no se puede concentrar sólo en un actor, debe haber multiplicidad de actores, en los cuales la ciudadanía vea reflejado lo que ellos quieren para su estado”.

Citó que por ahora no se puede registrar en algo que no existe, porqué aún no hay convocatoria publicada ni métodos de selección, no se sabe si son o no son necesarias las licencias. Recordó cuando dijo que él está sentado en la mesa de aspirantes y esto es un documento con el consenso de todos, el diálogo, pero no sé si eso fue validado por el CEN o no.

Finalmente, Bonilla Mendoza dejó claro que hasta que no venga el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, (aún no hay fecha) y haga el anuncio y emita la convocatoria correspondiente, ahí se podrá tomar una decisión.