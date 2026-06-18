Cruz es un intruso en Morena, por eso a los de la izquierda morenista no les gusta: Alex Domínguez

Alex Domínguez, dirigente estatal del PRI, calificó de “intruso” en Morena al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, motivo por el que a los morenistas de izquierda “no les gusta” y por eso existen enfrentamientos internos.

“Por qué es un intruso? Porque él viene del PAN, y ahora es un intruso en Morena, alguien que se les metió y no entró originalmente en ese proyecto ideológico porque viene desde la derecha derecha y la izquierda, izquierda, es no da, entonces es un intruso, y cuando los intrusos ganan en un proyecto político, a los originales no le gusta”, explicó Domínguez.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI añadió que “ese es el problema de fondo que tienen Cruz y Morena, que a muchos no les gusta que un intruso les vaya a ganar. Me parece que Morena va a tener disminución de adeptos”.

“Morena va a tener un desgaste, pero si eso pasa es problema de ellos, no va a tener desgaste interno y el desgaste externo que está ahorita es bastante”, argumentó Alex Domínguez.

El priista recordó que “qué tan generoso es Juárez, que el alcalde de Juárez hoy es un personaje oriundo del municipio de Cuauhtémoc y ex coordinador de los diputados del PAN”, dijo en referencia a Héctor Ortiz Orpinel, quien tomó protesta como alcalde de Juárez tras la solicitud de licencia de Cruz Pérez Cuéllar.