Cruces fronterizos de Chihuahua requieren modernización: Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que la necesidad de que los cruces fronterizos en Ciudad Juárez ya están rebasados para el tráfico que se registra a diario.

En este sentido, dijo que sí existe una intención de modernizar los cruces fronterizos por parte de la Federación, sin embargo, aún no se ha comunicado de manera clara, alguna inversión para Ciudad Juárez.

“Quienes viven en la frontera, particularmente en la frontera más grande del país con los Estados Unidos, que es el Estado de Chihuahua, pues sabemos que hay algunas cruces fronterizos que simplemente ya no dan para el tráfico que se lleva ahí”.

Cabe señalar que el fin de semana, México y Estados Unidos refrendaron su compromiso de fortalecer la modernización de la infraestructura fronteriza y reforzar la seguridad en los cruces internacionales durante la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EU sobre Puentes y Cruces Internacionales.