Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Messi tras despedida de Argentina

Lionel Messi cerró su trayectoria con Argentina entre ovaciones, un gol y dos asistencias. Foto Ap

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, hizo a un lado este miércoles una de las grandes rivalidades del futbol para rendir homenaje a Lionel Messi, quien, menos de 24 horas después de su emotiva despedida de la Albiceleste, dijo que ya extrañaba representar a Argentina.

Messi, de 39 años, ofreció el martes una última lección magistral con la camiseta albiceleste, al marcar un gol y dar dos asistencias en la victoria 3-0 en un partido amistoso contra Benín, ante más de 85 mil aficionados en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde su despedida se convirtió en una celebración de su extraordinaria carrera internacional de 21 años.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió en una extensa publicación en Instagram. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”.

“No quiero olvidarme del Diego (Maradona), que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, agregó.

Messi capitaneó a Argentina hasta la conquista del Mundial de 2022 y los títulos de la Copa América de 2021 y 2024, además de ayudar al equipo a ganar la Finalísima de 2022.

Cristiano Ronaldo reconoce trayectoria de Messi

Messi y Ronaldo han competido por el reconocimiento como el mejor jugador de su generación durante sus largas y exitosas carreras. El delantero portugués, de 41 años, fue uno de los que respondió a la publicación.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió CR7, quien se encuentra envuelto en una disputa con el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, tras su repentina salida de la concentración de la selección.