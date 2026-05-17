Crimen organizado en Morelos cobra “derecho de piso” a familias por vivir en sus casas: Obispo de Cuernavaca

Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), denunció que el crimen organizado en Huautla, Morelos, cobra “derecho de piso” a las familias por el hecho de habitar sus casas.

“En uno de los rincones más pobres y más olvidados de nuestro estado, en Huautla (…) El crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre”, detalló durante su mensaje en la 12.ª Caminata por la Paz.

“Cobran cuota, cobran piso simplemente por vivir allí. Simplemente por tener una casa. No lo cobran por un negocio o por mercancía. Lo cobran por vivir, por tener esa casa, por existir en esa tierra que es suya y que el crimen quiere apropiarse sin más título que la amenaza y el miedo”, indicó.

Castro Castro afirmó que el crimen organizado ocasionó que el párroco de San Francisco de Asís, en Huautla, se fuera de dicho lugar debido a las amenazas.

“El párroco de San Francisco de Asís, Huautla, se convirtió en el último reducto de esperanza para la comunidad, como tantas veces lo es el sacerdote en los pueblos más vulnerables de México, cuando su presencia y su palabra eran el único apoyo que le quedaba a la gente para no hundirse en la desesperación, el crimen organizado lo amenazó con quitarle la vida”, señaló.

“Tan graves, tan reales, tan concretas esas amenazas que tuvo que salir de su comunidad para proteger su propia integridad, y hoy Huautla está sin pastor. Pensemos lo bien: una comunidad empobrecida, golpeada por la migración, sometida al miedo del crimen organizado no tiene quien le celebre la Eucaristía”, apuntó.

Este sábado 16 de mayo de 2026 se realizó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la 12.ª Caminata por la Paz, en donde se estimó una participación de aproximadamente diez mil personas, quienes vistieron de blanco y portaron banderas del mismo color.

Dicha movilización reunió a familias, colectivos, parroquias y ciudadanos, quienes realizaron con oraciones, cantos y llamados para frenar la violencia en la entidad.

Con información de López-Dóriga Digital