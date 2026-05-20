Crimen organizado, de las líneas más fuertes en homicidio de dos sujetos en pista de aterrizaje

Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que dentro de la investigación por el homicidio de dos masculinos en una pista de aterrizaje, una de las líneas más fuertes que se sigue es el vínculo con la delincuencia organizada.

Explicó que están en curso pruebas de balística y ya se cuenta con plena identificación de las víctimas, indicando que si bien, ambos eran originarios de Sinaloa, uno de ellos tenía su lugar de residencia en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer martes en la aeropista “El Frisco”, ubicada a un costado de la carretera Parral- Puerto Justo, a la altura del municipio de San Francisco del Oro.

Las víctimas fueron identificadas como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R. quienes, de acuerdo con las primeras indagatorias, arribaron a la referida aeropista a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206; una de color blanco con gris, y otra de color blanco con negro, y, tras aterrizar, sujetos desconocidos dispararon en su contra y las privaron de la vida, para posteriormente huir con rumbo desconocido.