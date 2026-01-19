Creció 6.7% venta de vehículos nuevos en 2025; se comercializaron 33 mil 138

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua (AMDA) Antonio Moisés Morales dio a conocer que se vendieron 33 mil 138 vehículos durante el 2025.

Asimismo señaló que sobre el cierre de 2025 en la venta de vehículos nuevos, el estado de Chihuahua tuvo un comportamiento positivo, con un crecimiento del 6.7% en comparación con 2024. Destacando que el 2024 fue un año complicado, ya que se registró una caída del 4.8% en la venta de vehículos nuevos en la entidad.

Durante 2025, en todo el estado de Chihuahua se comercializaron 33,138 vehículos nuevos. De ese total, 16,024 unidades se vendieron en la ciudad de Chihuahua y 10,066 en Ciudad Juárez; el resto se distribuyó entre los demás municipios del estado.

Por este motivo y ante el fin del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, la AMDA prevé un mejor 2026 en cuestiones de venta de vehículos.