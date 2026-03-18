‘CR7’, el fenómeno que ajusta precios de reventa para el México-Portugal

Ciudad de México. Los revendedores de boletos para el México-Portugal juegan a la suerte. Ante el hermetismo sobre el estado físico de Cristiano Ronaldo –quien arrastra una lesión en los isquiotibiales– y la duda de si el técnico, Roberto Martínez, tiene previsto su llamado para jugar el próximo 28 de marzo en el estadio Azteca, el mercado secundario se mueve bajo el pulso de la especulación.

Algunos intermediarios se guían por lo que leen en redes sociales, ofrecen entradas desde 6 mil pesos y, según las versiones que circulan en torno a la convocatoria del atacante, incrementan los valores entre 3 mil y 4 mil pesos de forma inmediata. “Si esto se confirma, los boletos suben; mínimo de 10 mil para arriba”, advierten en grupos especializados de reventa.

La incertidumbre terminará el viernes, cuando Martínez anuncie la lista oficial del encuentro. Desde el club Toluca, integrantes del staff anticipan la presencia del tricampeón de goleo de la Liga Mx, Paulinho, aunque el foco de atención sigue fijado en CR7, el principal atractivo para la reinauguración del Azteca.

De acuerdo con el sitio de reventa Stubhub, los precios actuales fluctúan entre 6 mil y 73 mil pesos, cifra que representa apenas la mitad del tope alcanzado en diciembre, cuando la expectativa por el cinco veces Balón de Oro provocó que más de un millón de personas intentara adquirir una entrada en la plataforma Fanki durante la fase de venta abierta al público.

“Para aquellos que remataron sus boletos, les tenemos malas noticias: Cristiano viene, lo confirman medios de Arabia Saudita. Ahora van a tener que romper su cochinito”, ironizan perfiles anónimos en X, con capturas de pantalla de publicaciones difundidas por presuntos medios internacionales.

La Federación Portuguesa no confirma ninguna versión. A Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva, por lo que comenzó un programa de rehabilitación con el Al Nassr. “Él y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo”, advierte el entrenador del club saudita, Jorge Jesús, quien no prevé un regreso anticipado del ex capitán del Real Madrid.

Como parte de la fiebre mundialista, el artista urbano, Octavio Aguilar, retrató la imagen de CR7 en un mural que rodea el estadio Azteca. En la obra, el portugués de 41 años realiza una chilena y viste una camiseta verde similar a la de México. La iconografía contrasta al mismo tiempo con la realidad de los foros digitales. “¿Cuánto ofrecen por un boleto? Lo compré en 3 mil 500. Me estoy desanimando por motivos personales”, pregunta un usuario en Facebook, tanteando posibles ofertas ante una posible ausencia del ídolo. Aunque la Federación Mexicana de Futbol descarta la existencia de una cláusula que obligue a la selección portuguesa a alinear a Ronaldo, el factor económico pesa.

Según el diario Correio da Manha, la federación lusa dejaría de percibir cerca de 230 mil dólares si su capitán no realiza el viaje. Pese a la presión financiera y los deseos de la reventa, el parte médico de Al Nassr señala un plazo de tres a cuatro semanas de baja del delantero internacional, lo que hace prácticamente imposible su participación en la fecha FIFA.