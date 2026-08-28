Cortalece CEJUM Parral la atención a mujeres rarámuri con capacitación a su personal

Concluyeron el Curso Básico de lengua rarámuri para brindar una atención más cercana, digna y culturalmente pertinente

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Parral llevó a cabo la entrega de certificados a las y los trabajadores que concluyeron el Curso Básico de Lengua Rarámuri, capacitación orientada a fortalecer la atención que se brinda a las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios.

Este esfuerzo, impulsado desde la Dirección Estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres, representa un paso importante para construir un servicio más cercano, humano y respetuoso de la identidad, cultura y lengua de las mujeres rarámuri que acuden al CEJUM en busca de atención, acompañamiento y acceso a la justicia.

Durante la ceremonia, la Directora Estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres en Chihuahua, Tatiana Carreón, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación del personal y generar las herramientas necesarias para brindar una atención digna, respetuosa y con perspectiva intercultural a todas las mujeres.

En este evento también se contó con la presencia del Presidente Municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón; el jefe de Zona del ICATECH, Daniel García; el profesor encargado de impartir el curso y la coordinadora Paloma González.

Las y los participantes recibieron sus constancias tras concluir esta capacitación, que les permitirá contar con mayores herramientas para comunicarse y brindar una atención más cercana a las mujeres rarámuri, eliminando las barreras que en ocasiones pueden dificultar el acceso pleno a sus derechos y a la justicia.

Desde el CEJUM, bajo el impulso de la Dirección Estatal, se refrenda el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de quienes integran estos espacios, para garantizar que cada mujer reciba una atención de calidad, sensible y respetuosa, porque garantizar el acceso a la justicia también significa escuchar, comprender y atender a cada mujer desde el respeto a su historia, su cultura y su identidad.