Corea del Norte prueba un motor de misil capaz de llegar a EU

El líder norcoreano Kim Jong-Un observó una prueba de un motor armamentístico de combustible sólido y alto impulso y lo elogió como un avance para reforzar la capacidad militar estratégica del país, informó este domingo la prensa estatal.

La prueba probablemente indica que Kim está decidido a ampliar y modernizar un arsenal de misiles capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

El reporte de la Agencia Central de Noticias de Corea del domingo llegó días después de que Kim pronunciara un discurso ante el Parlamento de Corea del Norte en el que prometió consolidar de manera irreversible el estatus de su país como potencia nuclear y acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a nivel global, en una aparente referencia a la guerra en Medio Oriente.

Kim presenció la prueba en tierra del motor recientemente mejorado, que utiliza un material compuesto de fibra de carbono, según Kcna, que informó que el empuje máximo del motor es de 2 mil 500 kilotones, frente a los aproximadamente mil 971 kilotones reportados en una prueba similar de un motor de combustible sólido en septiembre.

Observadores señalan que el impulso por aumentar la potencia del motor probablemente esté asociado con esfuerzos para colocar múltiples ojivas en un solo misil, con el fin de incrementar las probabilidades de superar las defensas de Estados Unidos.

Kcna no informó exactamente cuándo ni dónde ocurrió la prueba.

La prueba se realizó como parte del programa quinquenal de escalada militar del país. Los objetivos del plan incluyen modernizar los “medios de ataque estratégico”, informó Kcna.

Se entiende que la referencia alude a misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear dirigidos al territorio continental de Estados Unidos.

Kim afirmó que la prueba del motor más reciente tuvo “gran importancia para situar la fuerza militar estratégica del país en el nivel más alto”, reportó Kcna.

En los últimos años, Corea del Norte ha realizado ensayos de una variedad de misiles balísticos intercontinentales que demuestran el alcance potencial para llegar al territorio continental de Estados Unidos, incluidos misiles con combustibles sólidos que dificultan la detección antes del despegue. Los misiles más antiguos del país, de combustible líquido, deben cargarse antes del lanzamiento y no pueden permanecer listos por mucho tiempo.

Algunos expertos extranjeros sostienen que Corea del Norte aún enfrenta obstáculos tecnológicos antes de contar con un misil balístico intercontinental operativo, como garantizar que sus ojivas sobrevivan a las duras condiciones del reingreso a la atmósfera. Pero otros cuestionan esos análisis, dado el número de años que el país ha dedicado a sus programas nuclear y de misiles.

Corea del Norte ha presionado con fuerza para ampliar su arsenal nuclear desde que la diplomacia de alto riesgo de Kim con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vino abajo en 2019. En un congreso en febrero del Partido de los Trabajadores, que gobierna el país, Kim dejó abierta la puerta al diálogo con Trump, pero instó a Washington a abandonar las exigencias de desarme nuclear del Norte como condición previa para las conversaciones.

Con información de La Jornada