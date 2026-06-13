Asesinan al presidente municipal de San Miguel Amatitlán en ataque directo en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) confirmó este sábado el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amamatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, en la región de la Mixteca.

Según la información oficial, el homicidio se registró esta mañana durante una agresión armada directa con la que el presidente municipal perdió la vida a causa de las heridas que recibió por los disparos efectuados.

La fiscalía destacó que tras tener conocimiento de la situación desplegó un operativo en la región de la Mixteca con el objetivo de atender el hecho al que calificó de gravedad.

Hasta el momento no se han reportado detenidos o más personas que pudieron haber resultado lesionadas tras la agresión armada.

“Equipos multidisciplinarios, conformados por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, se desplegaron en el lugar de intervención para realizar el procesamiento técnico, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios criminalísticos”, se lee en el comunicado.

Por su parte, medios locales señalaron que el presidente municipal Joel Ángel Bravo Martínez se encontraba en su domicilio alrededor de las 8:00 de la mañana cuando fue interceptado por sujetos armados.

Señalan que en mayo pasado fue víctima de un asalto en la carretera Ahuatlán-Oaxaca cuando volvían de un evento.

Cabe mencionar que su asesinato ocurre en el marco del atentado que sufrió el también edil municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, y un integrante de su equipo de trabajo por civiles armados sin identificar.

Ambos sólo resultaron lesionados y por este acto tampoco se reportan detenidos.