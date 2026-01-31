¿Corazón roto y botella vacía? Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid, es arrestado en Texas por “intoxicación pública”

El arresto de Adan Banuelos en Texas ocurre días después de confirmarse su ruptura con la modelo Bella Hadid.

Adan Banuelos, el jinete de raíces mexicanas y ex novio de Bella Hadid, volvió a ocupar titulares luego de ser arrestado durante la madrugada de este sábado en Parker County, Texas, bajo el cargo de intoxicación pública.

Arrestan a Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid

La mañana de este sábado, el “mug shot” o fotografía del arresto de Adan Banuelos, ex novio de Bella Hadid, comenzó a circular en redes sociales, luego de que TMZ diera a conocer que el jinete de ascendencia mexicana fue arrestado durante la madrugada en Texas, con unas copas demás.

Se acabó el amor:

Las autoridades locales confirmaron que Banuelos fue llevado a la cárcel del condado y quedó en libertad tras pagar una fianza de 386 dólares después de una noche que, de acuerdo con versiones preliminares, habría excedido en consumo de alcohol.

El “mug shot” de Adan Banuelos, tras ser arrestado en Texas (Especial)

El incidente ocurre apenas días después de que se confirmara el fin de su relación con Bella Hadid, tras más de dos años de romance que mantuvieron entre apariciones públicas, eventos ecuestres y celebraciones familiares que demostraron cuánto había abrazado la modelo la cultura mexicana.

La historia de amor de Bella Hadid y Adan Banuelos

La historia de amor entre Bella Hadid y Adan Banuelos comenzó a escribirse lejos de las calles de Nueva York o Hollywood. La pareja fue vista por primera vez junta en octubre de 2023, paseando por el histórico Fort Worth Stockyards en Texas, donde rápidamente se viralizaron las imágenes de ambos caminando de la mano y en plan romántico.

Aunque el romance comenzó discretamente, el 14 de febrero de 2024 la modelo oficializó su relación con Banuelos en Instagram con una foto íntima acompañada del mensaje “My Valentine”.

Adan y Bella compartieron durante su noviazgo la pasión por los caballos (Getty Images)

Desde ese momento, Bella no escatimó en muestras públicas de cariño. Desde abrazos en eventos ecuestres hasta un tributo especial en redes por el cumpleaños de él en abril de 2024.

La relación también fue un puente entre dos mundos: la élite de la moda internacional y la cultura vaquera del sur de Estados Unidos.

Banuelos, figura destacada en el circuito del cutting horse, con múltiples títulos y reconocimientos como jinete profesional, encontró en Bella, quien es una amazona consumada, una compañera con quien compartir su pasión por los caballos y el estilo de vida del rodeo.

Bella Hadid y Adan Banuelos fueron novios durante poco más de dos años (Getty Images)

El truene de Bella Hadid y Adan Banuelos: entre la fama y la vida rural

Bella Hadid ya había experimentado anteriormente con relaciones de alto perfil, por lo que sorprendió al establecer una relación de mucho compromiso con Adan Banuelos.

Y es que, de acuerdo con distintos reportes, la modeló llegó a comprar una propiedad cerca de Banuelos en Fort Worth, Texas, y pasó gran parte de 2024 y 2025 compartiendo tiempos entre competencias, eventos sociales y viajes relacionados con el deporte hípico.

La pareja formada por Adan Banuelos y Bella Hadid se volvió regular del mundo ecuestre (Getty Images)

La inclusión de Bella en el entorno familiar y comunitario de Banuelos también fue notable: en múltiples apariciones públicas, la modelo no solo apoyó su carrera, sino que también fue fotografiada junto a la familia de él y entre amigos del circuito ecuestre, fomentando historias de una relación que trascendía lo romántico para convertirse en un intercambio cultural visible entre Estados Unidos y la comunidad méxico-estadounidense.

El 26 de junio de 2025, Bella Hadid sorprendió al aparecer montando a caballo y ondeando la bandera de México durante el Carbondale Wild West Rodeo en Colorado, gritando “¡Viva México!”.

Poco después, en octubre del mismo año, Bella fue madrina de una familiar de Adan Banuelos en su fiesta de XV años.

Bella Hadid fue madrina de una quinceañera (RRSS)

Sin embargo, a pesar de las muestras de cariño y los momentos compartidos, la relación comenzó a mostrar tensiones visibles hacia finales de 2025.

Distintos medios publicaron versiones sobre las dificultades que fueron acumulándose para la pareja a medida que Bella incrementaba sus compromisos profesionales internacionales, entre moda, televisión y proyectos personales, y Banuelos permanecía centrado en su carrera ecuestre en Texas.

Las agendas disparejas, junto con decisiones de vida y prioridades divergentes, habrían sembrado tensiones difíciles de superar.

La ruptura, que medios como Entertainment Tonight y People reportaron como “silenciosa” y definitiva a finales de enero de 2026, llega después de un periodo de reconciliaciones intermitentes, inversiones compartidas (incluidos caballos de alto valor) y planes que, hasta hace poco, se percibían como un paso natural hacia un futuro conjunto que ya no se concretó.