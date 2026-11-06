Copa Oro 2027 cambia de formato; selecciones jugarán en dos grupos de ocho: Concacaf

La selección mexicana celebra su victoria en la final de la Copa Oro de la Concacaf ante Estados Unidos, en el NRG Stadium en Houston, Texas, el 6 de julio de 2025.

La Concacaf informó este jueves que introducirá un nuevo formato para la Copa Oro 2027, con las 16 selecciones participantes divididas en dos grupos de ocho, en sustitución del tradicional sistema de cuatro grupos de cuatro.

El torneo se disputará del 17 de junio al 11 de julio, con cada selección jugando cuatro partidos de la fase de grupos ante distintos rivales.

Los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, que incluirá cuartos de final, semifinales y final.

Todos los resultados de la fase de grupos contarán para la clasificación, con cada selección enfrentando a un rival de cada uno de los cuatro rangos establecidos según el ranking de Concacaf.

El nuevo formato busca generar más enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas de la región desde las primeras etapas del torneo, de acuerdo con la Concacaf.

Las 16 selecciones incluirán a 15 miembros de Concacaf y a Arabia Saudita como invitada.

Ocho equipos clasificarán directamente a través de la Liga de Naciones 2026-27 en noviembre, mientras que los siete cupos restantes se definirán en la ronda preliminar de marzo. México llegará como campeón defensor tras conquistar la edición de 2025.

El sorteo oficial del torneo se realizará el 8 de abril de 2027.