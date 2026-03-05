Coordina Obras Públicas con Federación proyectos de infraestructura anunciados en el Informe de Maru Campos

El equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y representantes de Ferromex para avanzar en la coordinación de proyectos de infraestructura anunciados por la gobernadora Maru Campos en su Informe de Gobierno.

Durante la reunión se presentó el plan para la construcción y mejora de varios pasos superiores y puentes en la zona de Chihuahua, principalmente en el área cercana al aeropuerto y en salidas estratégicas como las rutas hacia Juárez y Cuauhtémoc.

En el encuentro se analizaron distintos proyectos de infraestructura vial en puntos estratégicos de la ciudad, enfocados en fortalecer la movilidad y la conectividad.

También se revisaron diversos aspectos técnicos relacionados con la planeación y viabilidad de los proyectos, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución.