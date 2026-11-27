El próximo 6 de diciembre se realizará la marcha por la defensa del INE Ciudadano en Chihuahua capital, convocan a ciudadanos a ponerse la playera verde por amor a México y la lucha de la democracia.

La marcha saldrá de la Glorieta Francisco Villa con rumbo a la explanada de El Palomar, será el domingo 6 de diciembre a las 10:00 horas invitan a llevar bandera de México o la playera de la selección.

Lo convocan 27 organizaciones civiles de Chihuahua, sin ligas a ningún partido político, se contará con la participación de Beatriz Pages, destacada en la política y en las organizaciones por defensa de la democracia en México, será quien encabeza la marcha en la ciudad.

“El INE. Y tiene que ser independiente: de los partidos y de cualquier gobierno, y el domingo 6 de diciembre salimos a las calles de Chihuahua para exigirlo”, señalan en desplegado.

El INE debe contar con lo siguiente:

Un INE autónomo, plural, imparcial, honesto y transparente.

Que se evalúe seriamente el recorte al presupuesto del INE.

Que las irregularidades documentadas se investiguen hasta el final.

Que la presidencia del INE se elija con transparencia.



Este movimiento comienza ante los señalamientos de corrupción del INE con Guadalupe Taddei, quien renunció a su cargo y la llegada de un nuevo presidente del INE en pleno proceso electoral.