El próximo 6 de diciembre se realizará la marcha por la defensa del INE Ciudadano en Chihuahua capital, convocan a ciudadanos a ponerse la playera verde por amor a México y la lucha de la democracia.
La marcha saldrá de la Glorieta Francisco Villa con rumbo a la explanada de El Palomar, será el domingo 6 de diciembre a las 10:00 horas invitan a llevar bandera de México o la playera de la selección.
Lo convocan 27 organizaciones civiles de Chihuahua, sin ligas a ningún partido político, se contará con la participación de Beatriz Pages, destacada en la política y en las organizaciones por defensa de la democracia en México, será quien encabeza la marcha en la ciudad.
“El INE. Y tiene que ser independiente: de los partidos y de cualquier gobierno, y el domingo 6 de diciembre salimos a las calles de Chihuahua para exigirlo”, señalan en desplegado.
El INE debe contar con lo siguiente:
- Un INE autónomo, plural, imparcial, honesto y transparente.
- Que se evalúe seriamente el recorte al presupuesto del INE.
- Que las irregularidades documentadas se investiguen hasta el final.
- Que la presidencia del INE se elija con transparencia.
Este movimiento comienza ante los señalamientos de corrupción del INE con Guadalupe Taddei, quien renunció a su cargo y la llegada de un nuevo presidente del INE en pleno proceso electoral.