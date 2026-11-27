Destaca Chihuahua en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos con reconocimiento a sus cinco destinos

La Secretaría de Turismo de Chihuahua informó que los cinco Pueblos Mágicos del estado obtuvieron resultados destacados en la evaluación nacional de destinos, en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se lleva a cabo en Tampico, Tamaulipas.

Como resultado de este proceso de evaluación, Casas Grandes obtuvo la máxima distinción de cinco reguiletes, mientras que Batopilas, Creel, Guachochi e Hidalgo del Parral recibieron cuatro reguiletes cada uno, lo que posiciona a Chihuahua por encima de la media nacional.

Los reconocimientos fueron recibidos por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, así como por representantes de cada una de las cinco localidades, en el pabellón chihuahuense.

La denominación de estos distintivos hace referencia a la imagen oficial del programa Pueblos Mágicos, representada por un reguilete de colores, cuyo número de aspas se utiliza como referencia para reconocer el nivel de desarrollo y competitividad de cada destino.

Esta evaluación se realiza anualmente a los 177 Pueblos Mágicos de México, mediante el análisis de diversos indicadores, entre ellos la calidad de los servicios turísticos, las experiencias disponibles para los visitantes, la capacidad hotelera y otros parámetros relacionados con el desarrollo y la competitividad.

En el marco de este encuentro, Edibray Gómez, acompañado por la directora de Gestión Turística, Alejandra Villalobos Palacio, participó en la inauguración del pabellón de Chihuahua, de la mano de la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora.

El espacio reúne la oferta turística de Batopilas, Casas Grandes, Creel, Guachochi e Hidalgo del Parral, con el propósito de promover sus atractivos naturales, históricos, culturales y gastronómicos, así como las experiencias que ofrecen a los visitantes.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos constituye un importante escaparate para la promoción de estos destinos, al propiciar el intercambio de experiencias, la vinculación entre los distintos actores del sector y la generación de oportunidades para fortalecer la actividad turística de las localidades participantes.