David Omar Wilchis Vargas, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ecología de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), obtuvo el título de Man of the World México 2026, durante su participación en el certamen Mr. Universe México, donde representó a la Ciudad de México. Con este nombramiento, tendrá la oportunidad de representar al país en la competencia internacional que se realizará en mayo de 2027, en Manila, Filipinas.

El certamen nacional se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2026 en el Teatro Silver del Gran Recinto, en Tlalnepantla, Estado de México, donde los participantes enfrentaron distintas actividades, entre ellas sesiones fotográficas, pasarelas, retos de liderazgo y dinámicas de preparación para la competencia final.

Como parte de las actividades, los concursantes realizaron una visita al Castillo de Chapultepec, donde tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la historia y cultura de México. Asimismo, participaron en un reto de liderazgo que permitió a los organizadores identificar a quienes destacaron por sus propuestas, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.

Durante la noche final, David recibió el reconocimiento Mr. Top Model, distinción que le fue entregada por Génesis Vera, Miss Veracruz 2026. Posteriormente, avanzó entre las distintas etapas de selección hasta llegar al grupo de los seis finalistas, quienes respondieron una pregunta relacionada con el legado que les gustaría dejar en las personas a través de su historia.

Ante este cuestionamiento, el estudiante destacó que su mayor aspiración es transmitir que los sueños pueden alcanzarse cuando se combinan perseverancia, disciplina y propósito. Señaló que cada logro implica sacrificios, aprendizajes y obstáculos, pero que la verdadera trascendencia está en inspirar a otras personas a creer en sí mismas, perseguir sus metas y levantarse después de cada tropiezo.

Al concluir esta etapa, se definieron los representantes mexicanos para tres certámenes internacionales: Mr. Cosmopolitan, cuyo título obtuvo Antonio Valenzuela, representante de Sonora; The Mister Continents, ganado por Daniel Sandoval, representante de Veracruz, y Man of the World, que correspondió a David Omar Wilchis Vargas. La banda que acredita su nombramiento le fue entregada por Arturo Jáuregui, anterior Man of the World México, y Génesis Vera.

Además de este logro, David destaca por su participación en la vida universitaria. Desde hace un año forma parte del Club de Murciélagos de la FZyE, donde fortalece su interés por la conservación de la biodiversidad y el conocimiento del entorno natural. También participa activamente en la Sociedad de Alumnos y se desempeña como consejero universitario.

El estudiante expresó que esta experiencia representó una oportunidad de crecimiento personal, a través de la cual incorporó hábitos saludables, conoció a jóvenes de diferentes estados del país, aprendió sobre sus culturas y construyó amistades que espera conservar toda la vida. Asimismo, reconoció que el certamen le permitió descubrir nuevas capacidades y confirmar que, con esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar las metas propuestas.

Su nombramiento como Man of the World México 2026 refleja las distintas facetas del talento universitario y la manera en que las y los estudiantes de la UACH pueden combinar su formación profesional, liderazgo e intereses personales para abrirse camino en nuevos escenarios, llevando consigo el orgullo de representar a México en una competencia internacional.