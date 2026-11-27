La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que este sábado y domingo, se esperan mañanas de frías a muy frías y tardes de templadas a cálidas, con heladas en la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la presencia de ráfagas de viento en las regiones norte y noreste.

Dichas condiciones serán ocasionadas por una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico.

Para mañana generarán ambiente frío por la mañana y cálido por la tarde, con cielo de despejado a mayormente despejado y heladas en la zona serrana.

Se espera viento de 15 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas superiores a 55 km/h en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes, y llegarán a los 45 km/h en Ahumada, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guerrero, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc.

Podrían registrarse tolvaneras en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Nuevo Casas Grandes.

El domingo, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México, generará en territorio chihuahuense mañanas frías y tardes de templadas a cálidas, con heladas en las zonas altas.

Habrá cielo de despejado a mayormente despejado y viento de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h en Guadalupe, los 45 km/h en Juárez y Ahumada, y los 35 km/h en Ascensión, Julimes, Jiménez, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las temperaturas máximas y mínimas para el domingo serán: Chihuahua 20/8°C, Juárez 18/6°C, Janos 21/4°C, Madera 18/1°C, Temósachic 20/0°C, Cuauhtémoc 18/4°C, Ojinaga 19/11°C, Delicias 21/8°C, Camargo 22/9°C, Jiménez 23/10°C, Parral 20/9°C, Bocoyna 18/-1°C, Chínipas 30/14°C, Guachochi 17/-2°C y Balleza 16/-4°C.

La dependencia exhorta a la población a abrigarse, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, evitar cambios bruscos de temperatura, conducir con precaución ante posibles tolvaneras y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.