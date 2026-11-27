Chihuahua.- En un ejercicio de diálogo y acercamiento con la ciudadanía, Sahir Rentería Lugo, participó en una asamblea informativa realizada la tarde de este jueves en la plaza del Parque Santo Niño, donde convivió con militantes y habitantes del sector.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes el secretario general de Morena, Omar Holguín; la consejera estatal, Yolanda Terrazas, y Andrés Baeza, aspirante a coordinador del distrito 6, se abrió un espacio para compartir puntos de vista y escuchar las inquietudes de quienes viven en esta zona de la ciudad.

Rentería Lugo recordó con especial aprecio su vínculo con la colonia Santo Niño, donde pasó varios años de su juventud, por lo que destacó la importancia de mantener el contacto con las comunidades, conocer de primera mano sus experiencias y entender los temas que forman parte de la vida cotidiana de las familias chihuahuenses.

En su participación, también compartió reflexiones sobre el desarrollo económico incluyente de Chihuahua capital, en un intercambio que permitió abordar distintos temas de interés para los asistentes.

El encuentro formó parte de las actividades informativas y de convivencia que Morena desarrolla con su militancia y distintos sectores de la sociedad, privilegiando el diálogo directo, la participación y la cercanía con la ciudadanía.

Para Sahir Rentería, estos espacios representan una oportunidad para escuchar distintas voces, conocer las preocupaciones de la gente y mantener una relación cercana con las colonias y sus habitantes.