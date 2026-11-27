Alex Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, expresó que todavía continúan el diálogo y las negociaciones con el PAN para construir una coalición, y que hasta el momento no existen posiciones ni candidaturas confirmadas.

“Quiero ser muy claro: ¿estamos en un diálogo? Sí. ¿Estamos tratando de construir una coalición? Sí. Sin embargo, al día de hoy no hay un acuerdo firmado para la gubernatura, no hay acuerdo firmado para las alcaldías, para las diputaciones. Entonces, yo quiero ser muy claro con la militancia de mi partido: a este momento no hay nada de lo que aparece en los medios de comunicación, es una nota volada, es una mentira, porque no hay ningún acuerdo en ese sentido”, manifestó Domínguez.

El dirigente priista añadió que “si eso fuera, pues sería una gran noticia para el PRI, sin embargo, no es una nota veraz, no hay ese acuerdo firmado. Próximo martes estaremos haciendo el esfuerzo para poder registrar el convenio a la gubernatura y tenemos hasta el 19 de diciembre para poder concluir alcaldías y diputaciones”.

“Entonces, todo lleva su tiempo, todo lleva su plazo y ahorita no estamos en ese momento. No se crean estas cosas, los mantendremos al tanto y los informaremos lo que vaya a suceder en esta coalición”, finalizó el dirigente estatal del PRI.