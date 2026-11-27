El Centro de Información Económica y Social (CÍES) dio a conocer el reporte de la Industria Minera en Chihuahua con corte a septiembre 2026.

En cuestión se empleó y remuneraciones Chihuahua aporta el 8.80% del empleo total nacional, con 11,545 trabajadores asegurados (octubre 2026).

El Salario Diario: El promedio estatal es de $1,075.05 pesos, Líderes Salariales destacan los municipios con remuneraciones muy por encima del promedio:

📍 Madera: $1,959.18

📍 Chínipas: $1,622.99

📍 Ocampo: $1,561.83

Valor de Producción y Ranking

En la Posición Nacional Chihuahua ocupa el 3° lugar en valor de producción acumulado con $33,563 MDP.

Tendencia: Se observa un crecimiento del 21.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

– Concentración Municipal: El 74% del valor de producción se concentra en 4 municipios: Chínipas, Guadalupe y Calvo, Ocampo y Satevó.

Según el Liderazgo en Minerales (Participación Nacional) Durante 2026, el estado destaca en la producción de metales clave:

– 🥈 Plata: 2° lugar nacional (18.5% del total).

– 🥈 Plomo: 2° lugar nacional (17.5% del total).

– 🏅 Oro: 4° lugar nacional (14.7% del total).

– 🏅 Zinc: 4° lugar nacional (8.8% del total).

– 🏅 Cobre: 4° lugar nacional (2.8% del total).