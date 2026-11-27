El Alcalde acudió a supervisar el trabajo del personal del DIF Municipal que recibe los documentos

El alcalde René Chavira acudió a supervisar la recepción de becas del Programa Municipal de Becas, en su modalidad de Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil, hoy en el último día de personas que busque acceder a este beneficio.

Como parte de dicha jornada, René Chavira acudió al centro comunitario Villa Fantasía al norte de la ciudad, para mostrar cercanía con las y los solicitantes de este apoyo, supervisar el trabajo de recepción de documentos que realiza el personal del DIF Municipal, así como reitera su compromiso con las familias para fortalecer este tipo de programas que ayuda a la economía de los hogares.

El programa contempla la entrega de hasta mil 500 becas, con un apoyo de hasta 650 pesos mensuales por niña o niño, de febrero a diciembre de 2027. El recurso se aplicará directamente como descuento en la mensualidad de los centros participantes.

Las familias interesadas aún pueden acudir este viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, a cualquiera de los siguientes puntos de recepción:

Zona norte:

Centro Comunitario Tricentenario: calle Celia Andazola número 14703, colonia Chihuahua 2000 III Etapa.

Centro Comunitario Villa Fantasía: avenida Paseo del Real 16700, colonia Villa del Real.

Zona sur:

Centro Comunitario Ranchería Juárez: calle Tercera, colonia Villa Juárez.

Centro Comunitario Cerro de la Cruz: calle 64 número 1812, colonia Cerro de la Cruz.

Zona centro:

Subdirección de Protección Familiar del DIF Municipal: calle Blas Cano de los Ríos número 300, colonia San Felipe.

Para consultar los requisitos y la documentación necesaria, las personas interesadas pueden revisar la convocatoria publicada en las páginas oficiales de Facebook del Gobierno Municipal y del DIF Municipal. Asimismo, pueden solicitar más información en el 072, extensión 2332, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias chihuahuenses a aprovechar este último día y entregar su documentación dentro del horario establecido para tener la oportunidad de acceder a este apoyo destinado a contribuir a la economía familiar.