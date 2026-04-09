Control del Estrecho de Ormuz tendrá “nueva etapa”: Guardia Revolucionaria ante advertencias de EU

La Comandancia de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que la gestión del estratégico Estrecho de Ormuz ha entrado en “una nueva etapa”, en un mensaje difundido este jueves, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el control del tránsito energético en la región.

“En estos dos días de silencio militar, tanto el enemigo como el amigo han comprendido, por experiencia propia y con gran claridad, que la gestión del estrecho de Ormuz ha entrado en una nueva etapa”, señaló la corporación militar iraní a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje originalmente publicado en persa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió después a Teherán cesar de inmediato el presunto cobro de tarifas a buques petroleros que atraviesan esta ruta, una de las más relevantes para el comercio mundial de hidrocarburos. Washington advirtió que cualquier intento de condicionar el flujo de crudo podría tener consecuencias en el equilibrio energético global.

Aunque las autoridades iraníes no detallaron el alcance de esta “nueva fase”, el mensaje sugiere un cambio en la política de control sobre el paso marítimo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel internacional. La alusión a un periodo de “silencio militar” también apunta a recientes episodios de tensión no declarada en la zona, informó RT.