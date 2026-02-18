Contribuyen iglesias evangélicas en difusión de la cultura de la paz y prevención de delitos

• Se reúne Fiscal General César Jáuregui con 230 pastores de la Alianza Ministerial Evangélica del Estado de Chihuahua (AMECH) y afinan detalles para convenio

• Concluye en mayo capacitación en mediación de conflictos

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno se reunió con 230 pastores evangélicos de Chihuahua, Meoqui, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, de la Alianza Ministerial Evangélica del Estado de Chihuahua (AMECH), a quienes informó sobre las acciones y resultados de la dependencia, al tiempo de solicitarles su apoyo para seguir fortaleciendo la promoción de valores y principios que permitan ser una mejor sociedad.

En el encuentro, se afinaron detalles para la firma de un convenio que amplíe la participación de las Iglesias Evangélicas para la prevención de los delitos en sus comunidades.

El Fiscal César Jáuregui informó que se tienen 2 mil homicidios menos en los últimos cuatro años, aproximadamente, comparado con la misma temporalidad de la pasada administración; las gráficas muestran una disminución paulatina, firme y sostenida de homicidios desde el año 2021 a la fecha.

“Renovemos nuestra fe en que las cosas pueden mejorar, porque en Chihuahua se viene trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal, los municipios y las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno, para presentar cifras de disminución de los delitos”, expresó ante los líderes religiosos.

Destacó que las cifras en disminución no son solo en homicidios, sino que, tampoco han aumentado los robos en casa habitación, los robos de vehículos con y sin violencia, y los secuestros, por citar algunos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

“No perdamos de vista que estamos mejorando y vamos a mejorar más, porque estamos convencidos de que la única forma en que un Estado prospere es garantizando la seguridad de sus ciudadanos”, expresó el Fiscal General.

Agregó que en Chihuahua sí se denuncia, porque la gente comienza a tener confianza en la autoridad y en el trabajo que está realizando. Ejemplo de ello, es la Fiscalía Especializada de la Mujer, en donde esa confianza se traduce en un mayor índice de denuncias de delitos sexuales y de violencia familiar, porque saben que hay resultados.

Exhortó por ello, para que los pastores sigan colaborando a que, en el seno de las familias prive el amor, la comprensión y la conciencia y afirmó que ellos y las iglesias, son aliados en la lucha contra la inseguridad.

Actualmente 69 representantes de las iglesias evangélicas de Chihuahua están siendo capacitados por el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución (CEMASC) en Cultura de la Paz, Mediación y Justicia Restaurativa y en mayo próximo se tendrá la primera graduación de estos cursos, informó el director del Centro, Daniel Terrazas Parada.

La Alianza Ministerial Evangélica (AMECH), presidida por el pastor Bruno Escobar Ávila y como secretario el pastor Erick Castillo Díaz, colabora ampliamente en la difusión de valores y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, contribuyendo en el establecimiento de la cultura de la paz en el estado.

El Fiscal César Jáuregui dijo que la Fiscalía hace su trabajo en castigar a los responsables del delito, para que reparen el daño, sin embargo, la mejor forma y la más eficaz de combatir un ilícito es prevenirlo desde su origen, y esa “es una labor que solo las iglesias pueden hacer con la debida eficacia”.

“Esa es la ayuda que venimos a pedirles, que divulguemos que, en Chihuahua, a pesar de muchas cosas, sí se están mejorando las cuestiones en materia de seguridad; no a decir que no tenemos un problema de seguridad, sino a decir que se está enfrentando y que podemos poner nuestro grano de arena para que las cosas mejoren de una manera importante en nuestra comunidad”, expuso a los líderes de estas iglesias.

Finalmente expresó: “no tengo ninguna duda de que son ustedes quienes pueden aportar la ayuda más necesaria que tenemos hoy para seguir mejorando las cosas en Chihuahua, firmemos ese convenio de colaboración para fortalecer los esquemas de seguridad que se necesitan”.