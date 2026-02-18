Continuaremos con desburocratización y mejora regulatoria: Fierro por reciente nombramiento

El secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte señaló el nombramiento que recibió recientemente por la gobernadora Maru Campos busca continuar con la desburocratización y la mejora regulatoria.

Indicó que en días pasados comenzó a desempeñarse como la autoridad estatal de simplificación y digitalización, siendo una de sus primeras acciones el modificar el reglamento de la Secretaría.

Roberto Fierro recordó que dicho nombramiento deriva de una reforma federal en la que se desaparecen las comisiones de mejora regulatoria y entre las que se encontraba la Función Pública.