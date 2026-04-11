Continúa Policía Municipal vigilancia en áreas de esparcimiento tras cierre de Semana Santa

Con motivo del cierre de la temporada vacacional de Semana Santa 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que este fin de semana continúan los operativos de vigilancia y prevención en distintas áreas de esparcimiento.

Estas acciones son realizadas de manera coordinada por agentes de Seguridad Pública, así como personal del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes mantienen presencia activa en presas, balnearios.

El objetivo principal es brindar a la ciudadanía espacios seguros para la sana convivencia, además de garantizar una atención oportuna ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante estos días de alta afluencia.

La corporación hace un llamado a la población para seguir las recomendaciones de las autoridades, respetar las medidas de seguridad y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias, contribuyendo así a mantener un entorno seguro para todas y todos.

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