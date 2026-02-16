Continúa FEM la búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas

La adolescente cuenta con reporte de ausencia desde el año 2022

En seguimiento a la búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas quien cuenta con reporte de desaparición desde el 19 de abril del año 2022, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio que se ubica en la calle Henequén de la colonia Solidaridad en Ciudad Juárez.

Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, acompañados de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevaron a cabo los trabajos de investigación, teniendo como resultado sin novedad.

Cabe señalar que ya fueron vinculados cuatro probables responsables de la desaparición de la ausente, por el deleito de desaparición forzada de personas, cometida por particulares.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.