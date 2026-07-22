Continua circulación en un solo carril y para vehículos ligeros en tramo Ramal a Palomas Viejo

La Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SICT Chihuahua informa que continúa la circulación únicamente para vehículos ligeros y por un solo carril, *con máxima precaución*, en el Km 26+650 de la carretera Janos-límites estados de Chihuahua y Sonora (tramo Ramal a Palomas Viejo).

En el transcurso del día continúa la revisión de especialistas en puentes para evaluar la totalidad de la falla en la estructura.

👮‍♂️ En el lugar permanece personal de la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado y la SICT.

⚠️ Recuerda:

El pronóstico de lluvias sigue en la entidad, extrema precauciones ya que pueden presentarse en las carreteras deslaves, piedras o tierra sobre la carpeta asfáltica.

– Modera tu velocidad

– Atiende las indicaciones de las autoridades.

– Mantente informado.

📱Para atención a Emergencias llama al 9-1-1.